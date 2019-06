Bei den CFDA Fashion Awards im Jahr 2018 war Model Gigi Hadid (24) in einem bunten, enganliegenden Bodysuit der Hingucker schlechthin. Auch bei der diesjährigen Veranstaltung in New York hat sie ein besonderes Outfit gewählt: Die 24-Jährige erschien in einem hellblauen Ensemble, das Hose und Rock in einem war. Dazu trug sie einen Oversize-Longblazer und eine ungewöhnliche Tasche im gleichen Farbton, die wie eine Schärpe um ihren Oberkörper geschlungen war.

Das Model kombinierte dazu weiße Schuhe und einige auffällige Ringe an den Fingern. Die langen, blonden Haare fielen Hadid offen und in leichte Locken gelegt über ihre Schultern. Dezentes Make-up rundete den Look ab.