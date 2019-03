Rot steht ihr gut! Schauspielerin Ginnifer Goodwin (40, "Once Upon a Time - Es war einmal ...") glänzte beim PaleyFest in Los Angeles von Kopf bis Fuß in der Signalfarbe. Die 40-Jährige besuchte ein Panel zur Erfolgsserie "Twilight Zone" in einem langärmligen roten Jumpsuit. Das hochgeschlossene Outfit punktete durch einen raffinierten Spitzeneinsatz am Dekolleté und an der Hüfte. Ein breiter roter Bund setzte ihre schmale Taille in Szene.

Sogar an den Füßen trug Goodwin die Signalfarbe und setzte auf farblich abgestimmte, spitz zulaufende Pumps. Auf weitere Accessoires verzichtete die zweifache Mutter. Ihre kurzen Haare hatte die Schauspielerin nach hinten gestylt, so dass ihr Gesicht perfekt zur Geltung kam. Ein dramatisches Augen-Make-up mit voluminösen, falschen Wimpern sorgte für einen glamourösen Augenaufschlag. Ein rundum gelungener Auftritt!