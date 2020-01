Wenige Wochen vor der Oscar-Verleihung trifft sich die Filmbranche an diesem Sonntagabend in Beverly Hills zur 77. Verleihung der Golden Globes. Die Auszeichnungen des Verbands der Auslandspresse gelten als Barometer für die Oscar-Nacht am 10. Februar.

Der Streamingdienst Netflix gehört schon jetzt zu den großen Gewinnern. Der Anbieter geht mit insgesamt 34 Nominierungen ins Rennen - so viele erhielt kein anderes Film- oder Fernsehstudio. Eine Netflix-Produktion ist das Beziehungsdrama "Marriage Story". Mit sechs Nominierungen ist der Streifen der Favorit im Rennen um die Filmtrophäen.

Netflix ist der große Favorit bei den Golden Globes

Das Mafia-Epos "The Irishman" von Martin Scorsese und Quentin Tarantinos "Once Upon a Time in Hollywood" haben jeweils fünf Nominierungen erhalten. Der düstere Thriller "Joker" mit Joaquin Phoenix als psychisch kranker Batman-Gegenspieler und "Die zwei Päpste" mit Jonathan Pryce und Anthony Hopkins kommen auf je vier Nominierungen.

Zu den Schauspielern mit Globe-Hoffnungen zählen Scarlett Johansson und Adam Driver als Scheidungspaar in "Marriage Story", Daniel Craig als Detektiv in "Knives Out", Taron Egerton als Elton John in "Rocketman" und Renée Zellweger in "Judy" als die Sängerin Judy Garland. Leonardo DiCaprio könnte seine zwölfte Globe-Nominierung, diesmal für seine Komödien-Hauptrolle in "Once Upon a Time in Hollywood", in eine Weltkugel-Trophäe umsetzen. Seinen dritten Globe holte er 2016 als bester Drama-Darsteller in dem Rachethriller "The Revenant".

Für die beste Regie sind nur Männer nominiert

Reine Männersache ist diesmal die Sparte "Beste Regie", in der keine einzige Frau nominiert wurde, was im Vorfeld der Preisverleihung auch zu Kritik führte. Hier treten Martin Scorsese ("The Irishman"), Quentin Tarantino ("Once Upon a Time in Hollywood"), Bong Joon Ho ("Parasite"), Sam Mendes ("1917") und Todd Phillips ("Joker") an.

Deutsche Anwärter fehlen. Der Film "Systemsprenger" von Nora Fingscheidt hatte es nicht unter die Nominierten in der Sparte "Bester nicht-englischsprachiger Film" geschafft.

Die Golden Globes gelten nach den Oscars als die wichtigsten US-Filmpreise und werden am 5. Januar 2020 verliehen. Die Gala in Beverly Hills moderiert erneut der britische Comedian Ricky Gervais.