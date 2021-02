Eigentlich werden die Golden Globes stets Anfang Januar verliehen und schaffen somit einen glamourösen Auftakt fürs neue Jahr. Doch die Corona-Pandemie zwingt auch Hollywood in die Knie. Die Verleihung findet nun am 28. Februar statt. Ursprünglich das Datum, das für die Oscar-Verleihung angesetzt war. Die Academy Awards wiederum wurden in den April verschoben.

Zum vierten Mal moderieren die Komikerinnen Tina Fey und Amy Poehler die Show – erstmals aber auf getrennten Bühnen. Poehler hält in Hollywood die Stellung, Fey schaltet sich gut 4000 Kilometer entfernt live aus New Yorker dazu.

Ein gutes Dutzend Stars ist als "Presenter" eingeladen, darunter das Ehepaar Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones. Sie sollen in New York beim Verteilen der Trophäen helfen. Weitere Promi-Unterstützung kommt von Joaquin Phoenix, Renee Zellweger, Margot Robbie und Tiffany Haddish.

Den Nominierten und Gewinnern geht es dann nicht anders als den Zuschauern: Sie sitzen vor ihren Bildschirmen und sollen virtuell von Standorten in aller Welt dazugeschaltet werden.

Bei so viel Distanz lohnt ein sehnsüchtiger Blick zurück in den Januar 2020, als die Stars noch in ihren Designerkleidern über den roten Teppich schritten.