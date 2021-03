Mit Blitzlichtgewitter auf dem roten Teppich, Promi-Schaulaufen auf der Bühne und glamourösen Partys war es dieses Jahr Corona-bedingt nichts bei den Golden Globes. Die Nominierten für die US-Filmpreise fieberten am Sonntagabend (Ortszeit) in Hotelzimmern oder im heimischen Wohnzimmer mit. Nichtsdestotrotz warfen sich viele Promis in Schale.

Zwischen Pyjama und Abendkleid

Schauspielerin Kate Hudson etwa präsentierte sich auf dem Sofa mit glitzerndem Bustier, offenem Haar und langen Ohrringen. Hudsons Stylistin Sophie Lopez plauderte aus dem Nähkästchen, dass bei solchen Preisverleihungen per Videoschalte Tricksereien an der Tagesordnung sind. "Wenn der Sitz nicht ganz stimmt, können wir am Rücken schummeln, etwa mit Sicherheitsnadeln", sagte Lopez. "Wir müssen uns keine Sorgen über Leute machen, die auf ihren Saum treten."

Sehr leger zeigte sich dagegen Jason Sudeikis. Als er virtuell den Globen Globe als bester Schauspieler in einer Fernsehkomödie entgegennahm, zeigte er sich in einem Kapuzenpulli mit verwaschener Batik-Optik. Getoppt wurde dies von Hollywood-Altstar Jodie Foster. Sie und ihre Partnerin saßen in Schlafanzügen auf dem Sofa, als Foster für ihre Rolle in dem Terrorismus-Thriller "The Mauritanian" der Golden Globe als beste Nebendarstellerin zugesprochen wurde.