Die Zeitschrift "GQ" hat mit einer Gala in Berlin die Männer und Frauen des Jahres ausgezeichnet. Für eine Überraschung auf dem roten Teppich sorgte "Tatort"-Schauspieler Vladimir Burlakov. Er feierte sein Coming-out in der Öffentlichkeit und wurde von seinem Freund Martin begleitet. "Es fühlte sich heute einfach richtig an, gemeinsam in die Öffentlichkeit zu gehen. Martin ist der Mann, der für immer an meiner Seite bleiben wird. Warum sollte ich ihn verstecken?", sagte Burlakov der "Bild"-Zeitung.

Für den modischen Hingucker des Abends sorgte die italienische Stil-Ikone Chiara Ferragni. Sie trug einen goldenen Brustpanzer des Labels Schiaparelli. Die 34-Jährige wurde als "Woman of the Year" geehrt.

Alle Gewinner der "GQ Men of the Year"-Awards

Das sind die weiteren Preisträger der "GQ Men of the Year"-Awards:

Journalist of the Year: Markus Lanz

New Gentlemen: Salvatore Mirisola

Icon of the Year: Karolina Kurkova

Best Actor International: Omar Sy

Newcomer of the Year: Zoe Wees

Athlete of the Year: Erling Haaland

Best Actor National: Tom Wlaschiha

Comedian of the Year: Felix Lobrecht

Musician of the Year: Marteria

Aufgrund der Corona-Pandemie fand die Verleihung in kleinerem Rahmen als sonst üblich statt. Die "Männer des Jahres" wurden diesmal bei einem Dinner in einem Restaurant in der Nähe des Berliner Gendarmenmarkts gekürt. Nur 150 Gäste waren geladen. Moderiert wurde die 23. Gala der deutschen Ausgabe des "GQ"-Magazins von Katrin Bauerfeind. Auch in anderen Ländern ehrt das internationale Magazin die "Men of the Year".