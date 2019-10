Look des Tages

Bei der Premiere ihres neuen Films "Motherless Brooklyn" glänzte Schauspielerin Gugu Mbatha-Raw (36, "Beyond the Lights") in strahlendem Gelb. Sie besuchte das New York Film Festival in einer bodenlangen Satinrobe des Prada zugehörigen Modelabels Miu Miu und verzauberte die anwesenden Gäste und Fotografen im Look von Disney-Prinzessin Belle. Dabei wurde nicht nur die Schleppe des Abendkleides zum Hingucker. Auch der herzförmige Bardot-Ausschnitt, der am Rücken in einer ziervollen Schleife mündete, zog die Blicke auf sich.

Zu ihrem romantischen Look kombinierte Mbatha-Raw funkelnden Diamantschmuck. Ausgewählte Ringe, eine zarte Kette und tropfenförmige Ohrhänger mit Rubinen verliehen dem Auftritt eine Extra-Portion Glamour. Ebenso wie das elegante Make-up der britischen Schauspielerin, die sich für einen schimmernd grünen Lidschatten sowie sinnlichen Lippenstift in einem Beerenton entschieden hatte. Ihre Haare trug die 36-Jährige halb hochgesteckt und leicht gelockt.