Lange Beine in einem warmen Bronzeton tragen Gwyneth Paltrow (45, "Spider-Man: Homecoming") über den roten Teppich bei der Premiere von "Avengers: Infinity War". Die Schauspielerin trug bei der Veranstaltung in Hollywood ein ultrakurzes, wallendes Tunikakleid, dessen Schimmer perfekt zu ihrer Bräune passte. Der fließende Stoff in Kupfermetallic umspielte in weiten Bahnen ihre Arme und ihre Hüfte.

Paltrow, die in dem Marvel-Sequel wieder in die Rolle von Tony Starks geliebter Pepper Potts schlüpft, kontrastierte das glanzvolle Outfit durch ihr sehr zurückhaltendes Make-up und ihre langen, glatten Haare, die zu einem einfachen Mittelscheitel frisiert waren. Ein passender Schärpengürtel und rosé-goldene High-Heel-Sandaletten vervollständigten den Look.