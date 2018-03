Bella Thorne (20, "You Get Me"), Ruby Rose (31, "Orange Is The New Black") oder Kim Kardashian West (37, "Keeping Up with the Kardashians"): Die Stars überraschen auf den roten Teppichen immer wieder mit neuen Looks. Was dabei nie fehlen darf: Eine neue Frisur oder am besten gleich eine neue Haarfarbe. Der neueste Trend kommt nun aus Denver, USA, ist farbenfroh und auf den ersten Blick leicht zum Nachmachen: Denn die Farbe wird hierbei im wahrsten Sinne des Wortes einfach auf den Kopf geklatscht.

Das steckt hinter der "Drip Dye Job"-Methode

Die Hairstylistin Taylor Rae postete kürzlich einige Videos auf Instagram, in denen sie ihren Kunden die Haare färbte - mit der sogenannten "Drip Dye Job"-Methode (zu Deutsch: "Tropf-Farbstoff-Arbeit"-Methode). Dabei gießt sie ihren Kundinnen bunte Farbe über den Kopf. Laut der britischen "Glamour" kam Rae auf die Idee, als sie darüber nachdachte, was wohl passiere, "wenn man einen Haufen Farbe einfach auf den Kopf gibt." Schließlich hatte sie eine Kundin, die sie einfach machen ließ - mit positivem Ergebnis. Die Instagram-Videos der Friseurin gehen viral. Über 30.000 Aufrufe verzeichnen ihre Clips.

So wird gefärbt

Auf den ersten Blick erinnert die Färbe-Technik an ein Paintball-Spiel: Die glitschige Färbe-Masse rinnt den Kundinnen am Kopf hinunter und sieht aus wie Schleim. Appetitlich muss der Färbe-Prozess aber nicht aussehen, doch effizient soll er sein. Und das ist er. Denn Fotos beweisen: Das Ergebnis lässt sich durchaus sehen. Ein wenig trickst Rae beim Färben allerdings schon: Sie verteilt die Farbe am Ende noch mit einem breiten Kamm durch die Mähne, damit sanfte Übergänge entstehen.