Im Herbst ist die Lust oft groß auf Veränderung im Haar: Diese drei Hairstyling-Inspirationen sind jetzt angesagte Trends.

Lust auf ein herbstliches Umstyling? Die Jahreszeit ist die Zeit der Veränderung. Es ist also nicht verwunderlich, wenn man gerade das Verlangen danach hat, seinen Style zu verändern und sich ein wenig neu zu erfinden. Am einfachsten geht dies mit einem Gang zum Friseur. Hier sind drei angesagte Hairstyling-Trends für den Herbst 2023.

"Quiet Luxury" ist ein großes Thema

Haare sehen im Herbst 2023 am besten nach altem Geld und stillem Luxus aus. Die Stichworte "Old Money Aesthetic" und "Quiet Luxuruy" werden jetzt ein großes Thema, was das Haarstyling anbelangt. Beauty-Liebhaber setzen jetzt auf teuer aussehende Haarfarben und ein perfektes Styling. Klassische Frisuren mit einem natürlich-eleganten Schwung sind im Herbst 2023 angesagt. Beim "Quiet Luxury Trend" sollte sich das Haar wie hochwertiger Kaschmir, Seide oder gewebter Wolle anfühlen.

Bob bleibt Bob

Der Bob bleibt! Der beliebteste Haarschnitt des Jahres 2023 wird auch im Herbst nicht von der Bildfläche verschwinden. Viel mehr passt er sich an den vorherrschenden "Quiet Luxury"-Trend an. Der Schlüssel dabei ist, die Bob-Frisur so zu stylen, als wäre man gerade eben frisch beim Friseur gewesen. Weg vom Out-of-Bed-Look hinzu subtiler, aber teurer Eleganz. Besonders gut gelingt dies mit dem richtigen Styling-Werkzeug wie Föhn, Rundbürste oder Lockenwicklern. Auch eine gute Pflege für das Haar ist dabei essenziell.

Rottöne feiern ihr Comeback

Lange Zeit waren Kupfer und andere Rottöne in den Friseur-Salons unerwünscht. Jetzt feiern rot schimmernde Haare langsam ihr Comeback. Sanfte und kräftige Kupfertöne sind bereits immer häufiger zu sehen, während kräftige Rottöne im Haar auch wieder vermehrt gewünscht werden. Mutige und experimentierfreudige Beauty-Fans können im kupferfarbenen Haar mit bonbonrosa-, rosé oder kirschfarbenen Akzenten arbeiten.