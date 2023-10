Wenn es eine Frisur gibt, die in letzter Zeit die Promi-Welt erobert hat, dann ist es der Textured Bob. Damit überzeugt der Haarschnitt.

Diese stylische Bob-Frisur schmeichelt so gut wie jedem Haartyp und ist zudem unfassbar pflegeleicht. Kein Wunder, dass die Promis derzeit daher auf Struktur im Haar stehen: Der Textured Bob ist die angesagteste Trendfrisur im Herbst und Winter 2023. Hailey Bieber (26) liebt diese Frisur, ebenso die Schauspielerinnen Lucy Boynton (29) und Laura Harrier (33). Das macht die strukturierte Bob-Frisur so besonders.

Was macht einen Textured Bob aus?

Ein Textured Bob ist eine Frisur mit Struktur. In der Regel handelt es sich hierbei um einen kinnlangen Schnitt mit verschiedenen, aber dezenten Abstufungen. Trotz Stufen im Haar wirkt das Haar fast wie auf eine Länge geschnitten. Man gibt dem Haar beim Schneiden gerade so viel Struktur, dass eine natürliche Bewegung entsteht.

Für welche Haarstruktur eignet sich ein solcher Haarschnitt? Wer feines Haar hat, dem hilft ein weicher Stufenschnitt dabei, den Haarlängen mehr Fülle und Volumen zu verleihen. Wer eher dickeres Haar hat, dem helfen etwas markantere Stufen dabei, dem Haar mehr Bewegung und Sprungkraft zu verleihen.

Auch für lockiges Haar ist ein Textured Bob perfekt geeignet, da sorgfältig platzierte Stufen dem Haar eine Form geben können und gleichzeitig die individuelle Form der Locken zum Vorschein kommt. Eine gute Wahl ist ein Bob mit Struktur ebenso für alle, die gerne Pony tragen: Denn mit den kurzen Stirnfransen ergänzt sich der Textured Bob perfekt.

Der Textured Bob passt sich der Haarstruktur an

Was den Textured Bob zudem besonders macht: Der Haarschnitt ist unglaublich pflegeleicht, da er sich eben an die jeweilige Haarstruktur anpasst. Dadurch reduziert sich das Styling am Morgen auf ein Minimum. Ganz von allein entsteht durch die eingearbeiteten Abstufungen ein lässiger und natürlicher Look.