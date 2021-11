In Amerika haben Ugly Christmas Sweater schon lange Tradition. Aber auch in Deutschlands Modeboutiquen sind die hässlichen Weihnachtspullover inzwischen angekommen – doch woher kommt der Trend eigentlich?

Wer kennt sie nicht, die Filmszene, in der Bridget Jones das erste Mal auf Mark Darcy trifft und er einen Rentier-Pullover trägt, den er von seiner Mutter geschenkt bekommen hat. Aber auch in vielen anderen kitschigen Weihnachtsfilmen tauchten die Ugly Christmas Sweater immer wieder auf, sodass die hässlichen Weihnachtspullover in den USA mittlerweile Kultstatus erreicht haben. Obwohl die Idee dazu eigentlich in England geboren wurde, als ein Moderator in den 80er Jahren einen Ugly Christmas Sweater aus Jux und Tollerei in einer Sendung trug. So oder so war es nur eine Frage der Zeit, bis der Trend auch nach Deutschland herüberschwappt – denn auch hierzulande ist der Mut zur Hässlichkeit mittlerweile weit verbreitet. Und die Motive sind an Geschmacklosigkeit eigentlich kaum noch zu übertreffen.

Star Wars lässt grüßen

Affiliate Link Ugly Christmas Sweater Star Wars Jetzt shoppen 39,99 €

Passend zur neuen Kinoverfilmung "Der Aufstieg Skywalkers" gibt es natürlich auch hässliche Weihnachtspullover mit bekannten Charakteren aus dem Star-Wars-Universum wie Chewbacca oder Yoda. Für Fans der sagenumwobenen Filmreihe ist der Ugly Christmas Sweater ein schönes Weihnachtsgeschenk.

Im Zeitalter der Dinosaurier

Affiliate Link -32% Ugly Christmas Sweater Dinosaurier Jetzt shoppen 20,99 € 30,99 €

Die Frage, was ein Dinosaurier mit Weihnachten zu tun hat, kann an dieser Stelle nicht beantwortet werden. Da sich jedoch auch viele amerikanische Blockbuster um die Urzeittiere drehen, dachte sich der Designer dieser Ugly Christmas Sweater vielleicht: Warum nicht mal nen Dino mit Weihnachtsmütze nehmen?

Rudolph the red nosed reindeer

Affiliate Link Hässlicher Weihnachtspullover Rudolf Rentier Jetzt shoppen 27,99 €

Wer kennt es nicht: Rudolph, das Rentier vom Weihnachtsmann. Im Gegensatz zu seinen anderen Schlittenkameraden sticht er mit seiner roten Nase heraus. Bekannt aus Film und Fernsehen, ist Rudolph eins der bekanntesten Weihnachtsmotive – auch auf hässlichen Weihnachtspullovern.

Tierisch gut

Affiliate Link Weihnachtspullover Hundeliebhaber Dackel Jetzt shoppen 29,99 €

Natürlich finden auch Haustiere ihren Weg auf die Ugly Christmas Sweater: Ob Hunde oder Katzen – erlaubt ist alles, was missfällt. Wobei an dieser Stelle gesagt werden muss, dass die tierischen Motive nicht ganz so hässlich sind wie manch andere Scheußlichkeiten. Diese Pullover sind fast noch dezent.

Lebe lang und in Frieden

Affiliate Link Star Trek Spock Christmas Sweatshirt Jetzt shoppen 38,90 €

Keine andere Science-Fiction-Serie hat einen derart großen Bekanntheitsgrad wie "Star Trek". Zu den berühmtesten Charakteren der Enterprise zählen Captain Kirk und Commander Spock, dessen Vulkaniergruß inzwischen weltbekannt ist – und auch einen hässlichen Weihnachtspullover ziert.

Merry christmas, bitches

Affiliate Link Weihnachtspulli Merry Christmas Bitches Jetzt shoppen 28,99 €

Es geht auch provokativer: Dieser hässliche Weihnachtspullover wirkt mit seinen feinen Stickereien auf den ersten Blick recht gewöhnlich, auf den zweiten Blick wird jedoch klar, dass nicht nur der Spruch darauf, sondern auch die Rentiere ziemlich versaut sind. Ugly Christmas Sweater kennen eben keine Scham.

Birthday Boy

Affiliate Link Jesus Christus Birthday Boy Jetzt shoppen 26,99 €

Wie könnte es auch anders sein, findet auch das Christuskind seinen Weg auf die Ugly Christmas Sweater. In Anlehnung an seinen Geburtstag ziert der Spruch "Birthday Boy" samt Jesus diesen scheußlichen Weihnachtspullover. Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten.

Do it yourself

Wer sich mit den bestehenden Motiven nicht zufriedengeben möchte, kann seinen ganz eigenen Ugly Christmas Sweater kreieren. In diesem Set finden Sie alles Nötige, um ein gewöhnliches Kleidungsstück in einen hässlichen Weihnachtspullover zu verwandeln.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.