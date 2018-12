Ton in Ton und zwar in Oliv - so erschien Schauspielerin Hailee Steinfeld (22) bei den Live-Interviews mit Fans der "BUILD Series NYC" am Dienstag in New York. Unter dem grünen wadenlangen Mantel trug sie das nächste Trendteil, einen groben Strickpulli. Den hatte sie zu einer dreiviertellangen, weit geschnittenen Hose kombiniert.

Auch die Sock Boots waren bis auf die schwarz-weißen Zierstreifen in Olivgrün. Das Schwarz der Handtasche passte perfekt zum Nagellack. Pastellfarbener Lipgloss und eine große Sonnenbrille komplettierten den lässigen Look. Steinfelds langes braunes Haar fiel in lockeren Wellen über die Schultern.