Für eine Fotoreihe der "Vogue Paris" hat sich Model Hailey Bieber (22) abgelichtet lassen. An sich nichts Ungewöhnliches, immerhin gehören Fotoshootings für Magazine zu ihrem Job dazu. Doch diese Bilder sind etwas Besonderes. Die Ehefrau von Popstar Justin Bieber (25, "I Don't Care") stellt darauf Looks von keiner Geringeren als der verstorbenen Prinzessin Diana (1961-1997) nach. Die Mutter von Prinz William (37) und Prinz Harry (34) sei ihre "Style-Inspiration, solange ich mich erinnern kann", erklärte die 22-Jährige auf ihrem Instagram-Account.

Ikonische Looks

Prinzessin Diana habe "ein ikonisches Mode- und Style-Vermächtnis" hinterlassen, so Bieber. Das Model ist etwa in Radlerhosen mit weitem Pullover abgelichtet oder in Jeans samt Cowboyboots, Longblazer und Kappe. Looks, die auch Lady Diana in ähnlicher Ausführung zu Lebzeiten getragen hat.

Zuspruch bekommt Hailey Bieber von ihren prominenten Freunden. "Damit kann ich nicht umgehen. Das ist zu gut", kommentiert etwa Modelkollegin Bella Hadid (22). "Ich liebe diese Geschichte so sehr", schwärmt Gigi Hadid (24). "Ich liebe diese Fotos", gratuliert Schauspielerin Vanessa Hudgens (30). Und "Pretty Little Liars"-Star Ashley Benson (29) erklärt, sie sei "verrückt" nach den Bildern.