Für die GLAAD Media Awards in Beverly Hills zeigte sich Hollywood-Star Halle Berry (51) Ton in Ton in Olivgrün und zog dennoch alle Blicke auf sich. Der gedeckte Farbton schmeichelte ihrem strahlenden Teint und brachte ihre jugendliche Ausstrahlung voll zur Geltung. Dementsprechend hatte die Schauspielerin sich für ein Minikleid von Adeam mit asymmetrischem Kragen entschieden, das am Dekolleté Haut zeigte und vor allem ihre Beine in Szene setzte. Einen cleveren Blickfang bildete der Perlenbesatz an den Ärmeln, der auf die Ohrringe abgestimmt war. Die Riemchensandalen von Stella Luna passten farblich perfekt zum Outfit.

Bei derart strahlender Haut braucht es kein auffälliges Make-up, und so beschränkte sich der "X-Men"-Star auf dezenten Lipgloss in Rosé und viel Mascara für den perfekten Augenaufschlag und schlichte Perlenohrringe. Ein lockerer Dutt mit fransigem Pony unterstrich den jugendlichen Look der Schauspielerin - kaum zu glauben, dass Halle Berry bereits 51 Jahre alt ist.