Wer sagt, dass Halloween-Kostüme immer gruselig sein müssen? In diesem Jahr sind besonders Star-Aufmachungen aus Film und Fernsehen angesagt. Wer sich also schon immer einmal wie Brad Pitt, Miley Cyrus oder Will Smith fühlen wollte, hat am 31. Oktober die Chance dazu.

Das Hollywood der 60er lässt grüßen

Einmal tief im Schrank gewühlt, findet sich bestimmt das eine oder andere Teil, das sich ideal für einen 60er-Jahre-Look à la "Once Upon a Time... in Hollywood" verwenden lässt. Brad Pitt (55) und Leonardo DiCaprio (44) machen es vor: Ob Jeans- oder Lederjacke, T-Shirt oder Rollkragenpullover, richtig kombiniert, wird es auch authentisch. Weibliche Halloween-Fans können sich derweil bei Margot Robbie (29) etwas abschauen. Für ihr Sharon-Tate-Outfit braucht es lediglich einen schwarzen Rollkragenpullover, einen weißen Minirock und weiße Stiefel.

Für einen authentischen Floss-Dance

"Fortnite" zählt derzeit zu den wohl populärsten Videospielen überhaupt. Warum also an Halloween nicht einfach einen Charakter daraus wählen? Besonders geeignet - aufgrund der Skelettoptik - sind die beiden Skins "Skull Trooper" und "Ghoul Trooper". In dieser Aufmachung gelingt der Floss-Dance garantiert!

"I'm blue dabedi dabedei..."

Ihnen können die immer weiter fallenden Temperaturen nichts anhaben? Dann scheint die Figur des Dschinni aus dem Disney-Film "Aladdin" genau das Richtige zu sein. Benötigt werden dafür lediglich goldener Schmuck und jede Menge blaue Farbe. Kleiner Tipp: Wer nicht vor hat, wie Darsteller Will Smith (51) aus einer Wunderlampe zu schlüpfen, sollte außerdem an ein Tuch oder eine Hose denken.

In den Fußstapfen von Miley Cyrus

Zugegeben, das Outfit der Kunstfigur Ashley O erinnert ein wenig an eine Cheerleaderin aus der High School. Wer aber Miley Cyrus (26) in der "Black Mirror"-Folge "Rachel, Jack und Ashley Too" gesehen hat, wird dieses Halloween-Kostüm lieben. Im Handumdrehen ist der Look aus weißem Crop-Top und Minirock nachgestylt. Eine rosafarbene Perücke macht den Auftritt am 31. Oktober perfekt.

Garantiert ein schillernder Auftritt

In Klamotten à la Sir Elton John (72) wird das Halloween-Fest garantiert schillernd. Hier lautet die Devise: erlaubt ist, was gefällt und vor allem auffällt. Wer auf die goldene Jacke verzichten möchte, kann diese auch mit einer etwas dezenteren Jeansjacke ersetzen. Hauptsache eine große, extravagante Brille ist mit von der Partie. Ohne die geht der "Rocketman" schließlich niemals vor die Tür.

Diese Fratze bleibt ein Klassiker

So ganz ohne Grusel geht Halloween dann eben doch nicht. Auch im Jahr 2019 zählt der "Joker" zu den Spitzenreitern unter den Kostümen. Wer den Look von Darsteller Joaquin Phoenix (44) nachstylen will, benötigt grüne Haarfarbe, Theaterschminke und ein Gespür für Color Blocking. Der Look des Batman-Widersachers ist regelrecht ikonisch.