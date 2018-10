Halloween ist für viele US-Promis die perfekte Gelegenheit, sich von einer ganz anderen Seite zu präsentieren. Auf großen Partys oder via Social Media beeindrucken sie ihre Fans mit ihren Kostümen. Auch in diesem Jahr gibt es schon zahlreiche kreative Halloween-Outfits zu bewundern. Einige Stars verkleideten sich aber auch einfach als ihre Kollegen...

Rita Ora als Rapper Post Malone

Rita Ora (27, " Phoenix") legte auf der "KISS Haunted House Party" in London einen spektakulären Auftritt hin. Die Sängerin erschien in einem Halloween-Kostüm, das sehr detailgetreu Rapper Post Malone (23) darstellte. Die Sängerin war dahinter kaum zu erkennen, sie trug einen Bart, eine Locken-Perücke und die Gesichtstätowierungen, für die Post Malone berühmt ist. Genau wie der hatte sich die 27-Jährige den Spruch "Always Tired" ("Immer müde") unter die Augen schreiben lassen. Über einer Augenbraue stand zudem - genau wie bei dem Hip-Hop-Star - "Stay Away" ("Bleib weg"). Ora hatte sich für das Kostüm eine Jeansweste mit den Buchstaben P und M über ein kariertes, langärmeliges Hemd gezogen, das sie über einem einfachen gelben Shirt trug. Eine zerrissene Jeans und schwarz-weiße Sneaker rundeten ihr Outfit ab.

Harry Styles als Elton John

Harry Styles (24, "Sign of the Times") startete sein Halloween-Wochenende in Los Angeles mit einem grellen Kostüm, das ebenfalls von einem anderen Star inspiriert war. Für die "Casamigos"-Party am Freitagabend griff Styles nicht nur zur rosa, mit Edelsteinen besetzten, übergroßen Sonnenbrille. Er trug zudem ein glitzerndes Dodgers-Outfit - genau wie Elton John (71) 1975 für seine Shows in Los Angeles. Der legendäre Sänger zeigte sich beeindruckt: "Das nenne ich ein Halloween-Kostüm", lobt Elton John seinen jungen Kollegen auf Instagram.

Nicky Hilton als Paris Hilton

Nicky Hilton (35) trug zu Halloween ein silbernes Mini-Strasskleid, ein Diamanthalsband und eine silberne Tiara im Haar - genau wie ihre Schwester Paris Hilton (37) im Jahr 2002 für ihre Party zum 21. Geburtstag. "Paris Hilton Vibes", schreibt die 35-Jährige zu dem Bild auf Instagram.

Sophie Turners Verlobter Joe Jonas als Sansa Stark

Sophie Turner (22) hat acht Jahre lang die Rolle der Sansa Stark in "Game of Thrones" gespielt. Den Fotos von der Halloween-Party, die sie am Samstag besuchte, zufolge hat ihr Verlobter Joe Jonas (29) sich daran ein Beispiel genommen. Während Turner selbst in einem Elefantenkostüm steckte, zog Jonas eine rote Perücke und ein kunstvoll besticktes blaues Kleid an, um als Stark-Schwester zu glänzen.

Cindy Crawford als Blondie-Sängerin Debbie Harry

Rande Gerber (56) und seine Frau Cindy Crawford (52) bildeten zusammen mit ihrem gemeinsamen Freund George Clooney (57) nicht nur eine Flugzeug-Crew an Halloween. Am Freitag waren die Gerbers mit ihren Kindern schon in Los Angeles beim Feiern unterwegs. Crawford gab Blondie-Sängerin Debbie Harry (73), ihr Mann erschien als Ziggy Stardust/David Bowie (1947-2016), Kaia Gerber (17) war Joan Jett (60) und Presley Gerber (19) hielt es allgemein mit dem Rockstar-Outfit.

Ariel Winter als Pamela Anderson

"Modern Family"-Star Ariel Winter (20) setzte ebenfalls auf eine Pärchen-Verkleidung mit ihrem Freund Levi Meaden (31). Die beiden stellten für eine Halloween-Party Pamela Anderson und ihren Ex Kid Rock dar - und das sehr überzeugend, wie die Kommentare auf Instagram zeigen.

Ryan Seacrest als Karl Lagerfeld

US-Moderator Ryan Seacrest (43) und seine Freundin Shayna Taylor (26) setzten auf große Mode-Vorbilder für ihr gemeinsames Halloween-Outfit: Sie verkleideten sich als Karl Lagerfeld und US-"Vogue"-Chefin Anna Wintour (68).

Erin Foster als Hailey Baldwin

US-Entertainerin und Autorin Erin Foster (36) stellte mit ihrer Begleitung eines der berühmtesten Promi-Paare derzeit dar. Wie sie auf Instagram zeigte, kostümierten sich die beiden als Hailey Baldwin (21) und Justin Bieber (24). Sie war mit weitem Pulli und Jeans-Shorts bekleidet und hielt eine Bibel in der Hand, er trug ein buntes Hawaii-Hemd, Basketballshorts und Basecap.