Halloween steht vor der Tür und mit ihm die kreativen Verwandlungen in schaurige Gestalten. Wie bereits in der Vergangenheit hat auch in diesem Jahr die Popkultur einen großen Einfluss auf Kostümideen. Der stern zeigt, welche bekannten Film- und Fernsehgestalten auf den diesjährigen Halloweenpartys herumspuken.

Die schaurig-schöne Zeit des Jahres ist bald wieder da – Halloween! Am 31. Oktober verwandeln wir uns in gruselige Gestalten, tanzen auf Partys zu Michael Jackson's Thriller und erwecken unseren Geist mit schaurigen Getränken. Doch bevor auf der Tanzfläche herumgespukt wird, braucht es das richtige Outfit. Die Kostümauswahl an Halloween gestaltet sich jedes Jahr als Herausforderung. Denn originell soll es sein. Wer Aufmerksamtkeit auf sich ziehen möchte, sollte einen Blick auf die diesjährigen popkulturellen Ereignisse werfen.

Klassiker aus den letzten Jahren

Besonders Film- und Fernsehfiguren dienen seit Jahrezehnten als beliebte Vorlagen für Halloweenkostüme. In den 1980er Jahren waren Kostüme von Charakteren wie Michael Jackson aus seinem "Thriller"-Musikvideo, E.T. aus dem Film "E.T. - Der Außerirdische" und die "Ghostbusters" sehr beliebt. Im darauffolgenden Jahrzehnt waren es die "Power Ranger", "Ninja Turtles" oder auch "Matrix"-Charaktere. Dann, in den frühen 2000er Jahren, folgten Kostüme von Harry Potter, den Charakteren aus "Der Herr der Ringe" und aus der "Star Wars"-Serie. Zuletzt trieben Menschen in "Game of Thrones"-, Horrorclowns-, oder "Haus des Geldes"-Kostümen ihr Unwesen auf der Tanzfläche. Was ist in diesem Jahr angesagt?

Pony, Zöpfe und "Eiskaltes Händchen"

Viele Fans warten bereits gespannt auf die nächste Staffel einer beliebten Teen-Horror-Serie. Die Rede ist von "Wednesday". Die zweite Staffel der Erfolgsserie soll 2024 starten. Die Handlung: Wednesday Addams ist Schülerin an einem Internat für Ausgestoßene. Zunächst findet sie alles ganz öde, doch dann versetzt eine Mordserie die Stadt in Schrecken. Die Figur ist bekannt für ihren kühlen Blick, ihre pechschwarzen Haare, dem geraden Pony, rechts und links geflochtene Zöpfe. Mit einer amerikanischen Schuluniform oder einem Gothic-Kleid wird das "Wednesday"-Outfit komplett. Als Halloween-Begeitung darf natürlich "Eiskaltes Händchen" nicht fehlen. Ein Komplettpaket, bestehend aus Perrücke, Kleid, Gürtel und Schuhen, gibt es bereits für rund 40 Euro.

Halloween-Kostüme 2023: Barbie und Ken

Bis vor wenigen Monaten kamen wir um eine Farbe nicht herum: Pink! Alles stand im Zeichen von Barbie. Überall Plakate, Fotoboxen, die wie Barbiekartons aussahen, pinke Kleidung in Shops und, und, und. Denn im Juli startete Greta Gerwigs "Barbie" in den Kinos und feierte das erfolgreichste Kinodebüt des Jahres. Klar also, dass dieses einschneidene, popkulturelle Ereignis an Halloween ein weiteres Mal gefeiert wird. Das bekannteste Outfit aus dem Film ist womöglich Margot Robbie's Cowboy-Look. Das Kostüm ist bereits für rund 30 Euro erhältlich. Und mit ein paar roten Flecken und gruseligem Make-up wird aus dem quietschbuntem Outfit ein schauriger Horrorhingucker. Das passende Outfit gibt es auch im Ken-Look.

Kreative Alternative: Oppenheimer

Zeitgleich mit Barbie startete Christopher Nolan's Oppenheimer in den Kinos und stritt sich mit der blonden Puppe um Platz eins der Kinocharts. Der Film handelt vom Physiker J. Robert Oppenheimer, dessen Mitarbeit am streng geheimen Manhattan-Projekt federführend war. Oppenheimer arbeitete zusammen mit anderen Wissenschaftlern jahrelang an der Entwicklung der Atombombe.

Zur Zeit des Kino-Release kam man um ein Meme nicht herum: Das bekannte Porträt von Cillian Murphy, der Oppenheimer spielt, mit schwarzem Hut, ernstem Blick und Zigarette im Mund. Oppenheimers Look lässt sich mit ein paar einfachen Kleidungsstücken herstellen: Hut, Hemd, Krawatte, Hosenträger, Jackett, Anzughose – wer Lust hat, raucht an dem Abend eine klassische Pfeife, die das Oppenheimer-Outfit abrundet.

Quellen: "Kino.de"

