von Anna Scheibe Als MC Hammer in den 90er Jahren der große Durchbruch gelang, wurden nicht nur seine Hits international bekannt: Auch seine bunten Pumphosen mit tief sitzendem Schritt lösten einen Hype aus. Noch heute sind die bequemen Schnitte gefragt, allen voran bei sportlichen Aktivitäten, aber auch im Alltag.

Selbst wenn berühmte Sänger wie MC Hammer oder auch Vanilla Ice dazu beigetragen haben, den Bekanntheit- und Beliebtheitsgrad von Pluderhosen (aus dem Mittelhochdeutschen "blodern", bedeutet übersetzt in etwa "hervorquellen") zu steigern: In arabischen Gefilden wird das weit geschnittene Kleidungsstück mit Gummibund schon seit vielen Jahrhunderten getragen. Aus diesem Grund ist der Begriff Haremshose vielen Fashionistas geläufiger als das Wort Plump- oder Pluderhose. Das Schöne an dem bequemen Schnitt ist, dass er viel Bewegungsfreiheit zulässt. Abgesehen davon, dass die weite Hose locker sitzt, ist sie für Erwachsene und Kinder gleichermaßen geeignet ist. Wir stellen Ihnen unterschiedliche Styling-Tipps und beliebte Trends 2023 vor.

Styling-Tipps für Haremshosen

Aufgrund der weit geschnittenen Beine und des tiefen Schrittes ist die Haremshose alles andere als figurbetont. Dementsprechend lässt sich das bequeme Kleidungsstück ideal mit eng anliegenden Oberteilen wie T-Shirts oder Crops Tops kombinieren – je nach Wetterlage komplettiert eine kurze Übergangsjacke aus Jeans den Look. Was die Fußbekleidung angeht, so gehen hohe Schuhe unter Pluderhosen schnell unter, es sei denn, sie besitzen eng anliegende Bündchen auf Knöchelhöhe. Andernfalls sind vor allem Ballerinas und Sandalen aller Art an warmen Tagen der ideale Begleiter. Tragen Sie zur Haremshose gerne Schmuck an den Füßen, sind Zehenringe und Fußkettchen ein echter Hingucker.

Diese Haremshosen sind 2023 Trend

1. Orientalische Motive

Da Haremshosen ihren Ursprung im Orient haben, finden sich darauf oftmals beliebte Motive aus arabischen und asiatischen Ländern – wie zum Beispiel Elefanten oder auch Mandalas. Dadurch bekommen die leichten Stoffhosen einen exotischen Look, der sich mit einfarbigen Oberteilen ideal kombinieren lässt.

2. Umstandsmode

Je nach Hersteller haben Haremshosen von Grund auf ein so hohes Bündchen, dass selbst Schwangere mit wachsendem Bauch problemlos in das Kleidungsstück passen. Es gibt aber auch spezielle Umstandshosen im Pluderlook mit extra breiter Leibhöhe oder bequeme Latz-Haremshosen, die 2023 im Trend liegen.

3. Muster-Mixtur

Ebenfalls in diesem Jahr angesagt sind Muster aller Art. Ob abstrakt, blumig oder geometrisch – Haremshosen kommen 2023 in kreativen Looks daher. Wichtig zu beachten beim Styling ist, dass Ober- und Unterbekleidung nicht zu wild kombiniert werden. Ansonsten ist die Pluderhose bestens für den Alltag geeignet.

4. Sportlich schlicht

Zu guter Letzt macht die Haremshose (kurze und lange Modelle) eine sportliche Figur. Aus diesem Grund ist der komfortable Schnitt für Indoor- und Outdoor-Aktivitäten gleichermaßen geeignet. Das flexible Material findet vor allem beim Yoga und Pilates Anklang, gerne in Kombination mit langen Bündchen.

Pflegetipps für sensible Haremshose

Haremshosen können aus unterschiedlichen Materialien hergestellt werden, meist sind es jedoch fließende Stoffe, die den klassischen Schnitt unterstützen. Je nachdem, ob Natur- oder Kunstfasern verwendet wurden, variiert die Pflege: Während reine Baumwolle problemlos auf 40 Grad gewaschen werden darf, sollten Polyester und Viskose nur bei 30 Grad gereinigt werden – hier empfiehlt sich ein Schonwaschgang. Da Haremshosen meist sehr dünn und somit empfindlich sind, sollte ein Wäschenetz verwendet werden. Und auch ein Feinwaschmittel.

