Im Hawaiihemd im Büro oder auf einem gesellschaftlichen Event aufzutauchen, war bis vor Kurzem völlig verpönt. Seit diesem Sommer ist jedoch alles anders! Denn das umstrittene Kleidungsstück hat seinen Weg dank einiger namhafter Designer wieder zurück in die Mode gefunden. Warum sind die bunt bedruckten Hemden gerade jetzt wieder Trend?

Wir erinnern uns an Tom Selleck alias Thomas Magnum in der Detektiv-Kultserie "Magnum". An Leonardo DiCaprio in Baz Luhrmanns "Romeo + Julia". Aber halt irgendwie auch an Adam Sandler in "50 erste Dates" und Hawaiihemden-Dauerträger Jürgen von der Lippe. Das Hawaiihemd hat in seiner Vergangenheit viele Phasen durchgemacht.

In den 1940er und 1950er Jahren feierte das Hawaiihemd seine goldene Zeit. Schriftlich verbürgt ist, dass am 28. Juni 1935 im "Honolulu Advertiser" eine Anzeige erschien, in der Musa Shiya, genannt "The Shirtmaker", seine "Aloha Shirts" bewarb. Ein Jahr später ließ der hawaiianische Geschäftsmann Ellery J. Chun den Begriff markenrechtlich schützen. Seine Schwester Ethel Lum designte die ersten "Aloha Shirts". Eines ihrer populärsten Muster ist der "Fliegende Fisch".

Das Hawaiihemd war früher eine Postkarte zum Anziehen. Die Hemden verkörperten alles, was das Leben im Südpazifik ausmacht. Vielleicht ist das Kleidungsstück deswegen wieder aus der verstaubten Kiste der vergangenen Modetrends geholt worden. Postkarten verschickt man heute immer seltener, stattdessen sind farbenfrohe Fotos auf Instagram angesagt. Jeder Urlaub muss im Netz dokumentiert werden. Ein Hawaiihemd, dessen auffälliger Mustermix zwischen feinem Sandstrand und glasklaren Meerwasser im Bild ist, macht sich da ziemlich gut und sticht im übervollen Instagram-Feed ins Auge.

Und auch ein Hauch Nostalgie scheint mit im Spiel zu sein. Das moderne Leben ist wie nie zuvor von ständigen Veränderungen und Umbrüchen geprägt. Da besinnt sich der Mensch - auch in der Mode - gerne wieder auf das Altbekannte, was ihm Sicherheit schenkt. Und was war in der Serie "Magnum" sicherer als die Tatsache, dass der Privatdetektiv jedes Rätsel löst?