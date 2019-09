Am ersten Augustwochenende haben sich Model-Mama Heidi Klum (46) und Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (30) auf einer Jacht vor Capri das Jawort gegeben. Nach den Flitterwochen turtelt das Ehepaar nun auf der New York Fashion Week weiter. Gemeinsam besuchten sie am Wochenende die Moschino-Show sowie eine Party des Modemagazin Harper's Bazaar. Und Heidi Klum ließ wie üblich ihre Fans daran teilhaben. Außerdem hat sie verkündet, dass sie am Montag in München ist.

Von New York nach München

Zur Mode-Party hüpfte und tanzte Klum in einem hochgeschlitzten, orangen Kleid, wie ein Video auf Instagram zeigt. Ehemann Tom, ganz in Schwarz gekleidet, hilft seiner Ehefrau beim Drehen. Nach den Veranstaltungen gönnten sich die Eheleute einen ausgiebigen Mitternachtssnack. Klum veröffentlichte drei Fotos, auf denen sie sich in dem orangen Designerkleid auf dem Bett räkelt, vor ihr ein Tablett mit Leckereien. Die Bilder hat übrigens der Musiker höchstpersönlich gemacht, wie sie im Kommentar dazu verrät. Doch damit nicht genug.

In ihrer Instagram Story lud Klum weitere Videos von ihrem Neu-Ehemann hoch. In einem ist sein Kopf von einem Herz-Filter umgeben, während er ihr beim Essen gegenübersitzt. Ein weiteres Video zeigt Kaulitz im Auto, auch hier wird er mit einem Herz umhüllt. Das Ehepaar ist offenbar auf dem Weg nach Deutschland. In einem Video fragt Kaulitz: "Warum fliegen wir denn nach Deutschland, mein Schatz?" Klum löst auf: Am Montag findet ein Casting für die neue Staffel ihrer Show "Germany's next Topmodel" statt und zwar in München.