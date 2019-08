Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29) feiern am Wochenende auf einer Yacht vor Capri, Italien, endlich Hochzeit. Eigentlich wären sie jetzt in der besonders nervenaufreibenden Vorbereitungsphase - in der, zumindest in vielen Liebeskomödien, die Verlobung kurzfristig meist nochmal aufgelöst wird. Doch bei diesen beiden Turteltauben läuft es offenbar anders.

Statt Stress, Streit und Zweifeln feiern sie die gemeinsame Zeit auch schon vor dem großen Tag. Und auf den Fotos, die sie davon veröffentlichen, ist neben der guten Laune auch zu sehen, wie gut der Braut in Spe die Farbe Weiß steht. Seit der Ankunft in Italien präsentiert Klum auf ihrem Instagram-Account ein brauttaugliches Outfit nach dem anderen.

Weiß von Leinen bis Seide

Den Anfang markierte ein schulterfreier Leinen-Jumpsuit vor drei Tagen. Als nächstes folgte ein schon etwas weniger lockeres Outfit in einem Videoclip. Darin ist das künftige Brautpaar beim Tanzen zu sehen. Klum trug diesmal ein weißes Minikleid mit passendem Jäckchen und weißen Cowboystiefeln. Wieder einen Tag später war sie in ein langes, weites Strandkleid mit V-Ausschnitt gehüllt, das vorne gerafft war und an den Seiten viel Einblick gewährte. Der Bikini darunter? Natürlich auch der in Weiß!

Doch wer jetzt dachte, es geht so lässig weiter, wird nun eines Besseren belehrt, denn das jüngste Outfit geht schon deutlich mehr in Richtung klassisches Brautkleid. Heidi Klum trägt ein elegantes Seidenkleid mit Neckholder-Ausschnitt - der bisherige Höhepunkt in ihrer persönlichen Pre-Wedding-Fashion-Show...