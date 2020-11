Heidi Klum dreht in Berlin für "Germany's next Topmodel".

Heidi Klum sticht aus der Masse heraus. Erst recht, wenn sie zum "GNTM"-Dreh in Berlin in solch kunterbuntem Mantel erscheint.

Die Dreharbeiten zur 16. Staffel "Germany's next Topmodel" sind in vollem Gange, daraus macht Heidi Klum (47) kein Geheimnis. Den heutigen Drehtag am 19. November verbrachte das Model an der frischen Luft - mitten in Berlin und in unmittelbarer Nähe des Brandenburger Tors. Das Set: kein geringeres als das 5-Sterne-Hotel Adlon Kempinski.

Wie Bilder bei Instagram zeigen, machte es sich Klum in einem farbenfrohen Öko-Pelzmantel des koreanischen Streetstyle-Labels Kirin vor dem Gebäude gemütlich. Vor ihr ein Kamerateam sowie ein Monitor, auf dem sie wohl das ebenso bunte Treiben ihrer Nachwuchsmodels beobachtete. Derbe Boots, eine schwarze Lederhose sowie ein pinkfarbener Pullover und eine offene Lockenmähne machten den Auftritt der 47-Jährigen in Berlin perfekt.