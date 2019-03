Was für ein farblich passendes Outfit am Internationalen Frauentag! In Los Angeles hat Heidi Klum (45) am Freitag die Fashion-Show von Christian Cowan in einem aufsehenerregenden pinken Hoodie-Minikleid des Designers besucht. Das Mode-Event und die gezeigte Kollektion standen unter dem Motto "Powerpuff Girls". Die Cartoon-Serie um die drei kleinen Superheldinnen Blossom, Bubbles und Buttercup lief von 1998 bis 2005 und umfasst insgesamt sechs Staffeln.

Zusammengestellt wurde der durch die vielen pinken Federn etwas bizarr wirkende Look laut "Daily Mail" von dem Stylisten-Duo Rob Zangardi und Mariel Haenn. Tiffy aus der Kult-Kinderserie "Sesamstraße" lässt grüßen. Zum Hoodie-Kleid hatte Heidi Klum Riemchen-Stilettos in Pink und Silber kombiniert sowie eine silberfarbene Mini-Clutch und auffällige Statement-Ringe. Die blonden Haare fielen ihr in sanften Wellen über die Schultern. Auf Instagram schrieb die 45-Jährige zu ihrem Look: "Ich liebe all die Frauenpower bei Christian Cowan!"