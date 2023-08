Heidi Klum setzt ihre schlanke Silhouette gekonnt in Szene.

Heidi Klum hat in Kalifornien in einem schimmernden Paillettenkleid mit buntem Zebramuster alle Blicke auf sich gezogen.

Heidi Klum (50) hat am Dienstagabend einmal mehr für Aufsehen auf dem roten Teppich gesorgt. Im Rahmen einer weiteren Live-Show der derzeit aktuellen 18. Staffel von "America's Got Talent" zeigte sich die Jurorin in einem knappen, trägerlosen Glamour-Kleid. Die Robe bestach vor allem durch verschiedene Zebramuster aus grünen, braunen, weißen und schwarzen Pailletten.

Klum trug eine schwarz-weiß-gestreifte Halskette, dazu passende Stilettos und knallrote Fingernägel. Ihre blonden Haare ließ sie offen und glatt. Das Model setzte außerdem auf ein intensives Augen-Make-up mit schwarzem Eyeliner. Dazu kam ein Lippenstift in Nude zum Einsatz.

Seit 2013 bei "America's Got Talent" dabei

Seit 2013 sitzt die 50-Jährige in der Jury bei "America's Got Talent", dem US-amerikanischen Pendant von "Das Supertalent". Neben ihr bewerten dieses Jahr erneut Sofía Vergara (51), Howie Mandel (67), Simon Cowell (63) und Terry Crews (55) die Auftritte der Teilnehmenden.