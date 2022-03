Heidi Klum erschien in einem knallbunten Streifenkleid bei der Musikpreisverleihung "Billboard Women In Music Awards".

Entertainerin Heidi Klum (48) kam in einem auffallenden Outfit zur Verleihung des Musikpreises "Billboard Women In Music Awards" am Mittwoch ins YouTube Theater in Los Angeles.

Das in den Farben Schwarz, Gelb, Hellblau, Koralle und Lila gestreifte Kleid war ein Zweiteiler, bestehend aus einem Bustier-Top mit seitlichen Rüschen und einem wadenlangen Bleistiftrock. Dekolleté und schmale Taille der "Germany's next Topmodel"-Jurorin wurden damit perfekt in Szene gesetzt. Roter Lippenstift und Nagellack sowie eine pinke Tasche und schwarze Riemchen-Pumps komplettierten den grellen Look. Laut Klums Instagram-Post war das Outfit von Moschino.

Im starken Kontrast dazu erschien ihr Ehemann, Musiker Tom Kaulitz (32), in einem dunkelblauen Anzug mit schwarzem Shirt darunter und dunklen Schuhen auf dem roten Teppich.

19-Jährige wird "Woman Of The Year"

Die US-amerikanische Blues- und Country-Musikerin Bonnie Raitt (72) wurde im Rahmen der Preisverleihung am Mittwochabend mit dem begehrten Icon Award ausgezeichnet, während die 19-jährige US-Schauspielerin und Sängerin Olivia Rodrigo "Woman Of The Year" wurde.