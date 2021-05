In pinker Perücke am "GNTM"-Set

Auf Instagram nimmt Heidi Klum ihre Follower mit hinter die Kulissen der "GNTM"-Finalshow und zeigt sich dabei in einem ungewohnten Look.

Dass Heidi Klum (47) sich gerne verkleidet und mit ihrem Style alle Augen auf sich zieht, ist kein Geheimnis. Auch für die anstehende "Germany's next Topmodel"-Finalshow (Donnerstag, 27. Mai) hat das Model sich wieder besondere Looks ausgedacht. In ihrer Instagram-Story gab die 47-Jährige ihren Followern am Sonntag (23. Mai) Einblicke hinter die Kulissen der Vorbereitungen für die alles entscheidende Show. Dabei zeigte die Model-Mama sich kaum wiedererkennbar in einer pastellpinken Perücke mit Manga-Öhrchen, Septum-Piercing und einem Outfit, das man normalerweise am Körper eines Teenagers vermuten würde. Gemeinsam mit Regisseur David Helmut, der im März in der Show zu sehen war, dreht Heidi Klum einen Einspieler für das Finale.

In kürzester Zeit verwandelt Heidi Klum sich kurz darauf vom pinken Manga-Girl zur sexy Lehrerin: Diesmal trägt die Blondine eine Perücke, die ihrer Naturhaarfarbe nahekommt. Dazu eine hochgeschlossene, transparente Bluse und eine große, runde Brille. In einem kurzen Clip sieht man Klum im kurzen Rock auf einem Schreibtisch sitzend und Kaugummi kauend. Was wohl am Ende aus den zwei Looks für ein Video entsteht?