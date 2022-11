Hingucker in Lila und Rot: Heidi Klum auf einer Gala in Los Angeles.

Bei Heidi Klum musste das Wurmkostüm einer glamourösen Robe weichen: Das Model hat am Samstag mit einem lila Neckholder-Kleid begeistert.

Heidi Klum (49) hat ihr legendäres Wurmkostüm von Halloween gegen funkelnden Glamour ausgetauscht. Am Samstagabend begeisterte das Model bei einer Gala des Los Angeles County Museum of Art (LACMA) in einem lilafarbenen Neckholder-Kleid mit tiefem V-Ausschnitt und unzähligen Pailletten.

Dazu wählte die 49-Jährige eine knallrote Clutch und dazu farblich passende Stilettos mit hohem Absatz. Auch Finger- und Fußnägel bekamen einen roten Anstrich. Bei all den Farben und Glitzer verzichtete Klum auf extravagante Accessoires. Es kamen lediglich ein paar kleine Ohrstecker zum Einsatz.

Herbstliches Augen-Make-up

Ihre glatten blonden Haare warf sich Klum hinter die Schultern. Das Make-up hielt sie überwiegend schlicht und natürlich. Schwarzer Eyeliner und brauner Lidschatten hoben ihre Augen hervor. Zudem setzte sie auf hellrosafarbenen Lipgloss.