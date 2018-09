Vor der Aufnahme des Halbfinales von "America's Got Talent" funkelte Heidi Klum (45) in einem wunderschönen Kleid auf dem roten Teppich in Los Angeles. Die silberne Robe war trägerlos und knielang. An der Taille war das Kleid eng geschnitten, sodass Klums schlanke Silhouette perfekt in Szene gesetzt wurde. Die Spitze am unteren Saum gab dem Midi-Kleid noch das gewisse sexy Etwas.

Zu ihrem Outfit trug Klum passende silberne Pumps. Diese kombinierte das Model mit goldenen Ringen und großen pinken Creolen. Ihre lange blonde Mähne ließ die 45-Jährige über ihre Schultern fallen. Mit Smokey Eyes und einem nudefarbigen Lippenstift rundete sie ihren eleganten Look ab.