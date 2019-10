Und wieder hat sie einen Hinweis gestreut: Auf Instagram postete Heidi Klum (46) einen ersten Blick auf ihr diesjähriges Halloween-Kostüm. Das kurze Video zeigt Klums Make-up-Künstler Mike Marino beim Modellieren einer weißen Büste mit länglichem Hinterkopf - allerdings sieht man diese nur von hinten. Umso mehr rätseln nun die Fans, um was für eine Figur es sich handeln könnte.

Es wird wieder ein Pärchen-Kostüm

"Nofretete?!", vermutet ein Follower. Andere Tipps reichen von Alien bis zu Marie Antoinette, Frankensteins Braut oder Conehead. Am 31. Oktober feiert das Model in New York seine berühmte Halloween-Party bereits zum 20. Mal. Vergangenes Jahr kamen Heidi und Ehemann Tom Kaulitz (30) als dicklich-grüne Oger-Figuren Fiona und Shrek aus den "Shrek"-Animationsfilmen.

Auch diesmal handele es sich um ein Partner-Kostüm, hatte die "Queen of Halloween" dem Magazin "People" verraten. Ihre kryptische Andeutung: "Ich werde es schwer haben zu laufen". Fans dürfen die Verwandlung in einem Schaufenster in New York mitverfolgen. Wer Augenzeuge sein will, muss allerdings Ausdauer mitbringen - die Prozedur soll zehn Stunden dauern.