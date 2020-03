Heidi Klum (46) war in ihrem schwarz-weißen Tigerprint-Minikleid der Hingucker auf dem roten Teppich, der am Mittwoch zum Start der 15. Staffel von "America's Got Talent" in Pasadena, Kalifornien, ausgerollt worden war. Zu dem One-Shoulder-Dress mit ausladenden Volantärmeln und Ton-in-Ton-Schärpe um die Taille kombinierte die zurückgekehrte Jurorin der US-Castingshow schwarze Lack-Riemchen-Stilettos. Farblich für den Wow-Auftritt abgestimmt schien sich Klum mit ihrer neuen Jury-Kollegin Sofia Vergara (47) zu haben - auch der "Modern Family"-Star, der in der neuen Staffel zur Show stößt, begeisterte in einem schwarz-weißen Look.

Klum trug außerdem viel Gold- und Silberschmuck um den Hals, an Handgelenken und Fingern sowie an einem Fußgelenk. Beim Make-up setzte sie auf Smokey-eyes und auch beim Nagellack griff sie die Farbe Schwarz auf. Das lange blonde Haar mit Pony war natürlich gestylt.