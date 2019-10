Look des Tages

Mit diesem auffälligen Look war sie der Star des Abends: Helen Mirren (74, "Die Queen") erschien zur US-Premiere von "Katharina die Große" am Donnerstagabend in Los Angeles in einer eleganten Robe in der Signalfarbe Türkis. Zu dem bodenlangen Kleid mit U-Ausschnitt kombinierte die Schauspielerin einen farblich abgestimmten Umhang in glänzendem Stoff. Durch eine kleine Schleppe und ausladende Puffärmel sorgte dieser für einen perfekten Hingucker-Moment.

Um den türkisen Komplett-Look zu vervollständigen, kombinierte Mirren zu ihrem Outfit eine farblich passende Statement-Kette und auffällige Ohrringe. Für einen weiteren Farbtupfer sorgte eine fliederfarbene Clutch. Ihr Make-up hielt sie mit einem rosafarbenen Lippenstift, dunkler Mascara und etwas Rouge hingegen dezent. Ihre kurzen grauen Haare waren locker aus dem Gesicht gestylt. Die Sky-Serie "Katharina die Große" behandelt die Geschichte der russischen Kaiserin (Mirren), die von 1762 bis 1796 regierte und somit auch heute noch die am längsten herrschende Monarchin des Landes ist.