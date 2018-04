Das "Top of the Mountain Concert" in Ischgl ist das musikalische Highlight jeder Wintersaison. Robbie Williams (44), Mariah Carey (48), Alicia Keys (37) - alle waren sie schon da. Top-Act in diesem Jahr: Helene Fischer (33, "Achterbahn"). Mit ihrer Performance am heutigen Montag beendet die Schlagersängerin die vorangegangene Pistensaison. Doch ihr Auftritt wirft - besonders in Sachen Styling - ein paar Fragen auf.

Eine rosafarbene Fellweste über schwarzer Lederjacke mit Blumen-Bestickung? Dazu Nieten-Schlapphut und Glitzergürtel mit einem Steckverschluss aus Plastik? Bei dem Bühnen-Outfit der sonst so stilsicheren Schlager-Königin scheint eindeutig etwas schiefgelaufen zu sein. Wildes Cowgirl trifft auf verspieltes Teenie-Mädchen. Doch ihren Fans scheint der Look zu gefallen. "Bildschön" und "Was für ein Outfit", kommentieren einige unter dem Hashtag "topofthemountain" die Ischgl-Klamotte von Helene Fischer. Sie kann eben doch nichts falsch machen...