Wenn es draußen langsam kühler wird, darf er auf keinen Fall fehlen: der Mantel. Er hält uns nicht nur warm, sondern bringt jeden Look auch auf ein neues Level. Doch wie in jedem Jahr stellt sich auch diese Herbstsaison die Frage: Welche Schnitte sind jetzt angesagt und welche nicht?

Leder ersetzt den Teddy-Trend

Während im vergangenen Herbst noch Teddy-Fell die Jacken dominiert hat, finden sich in diesem Jahr vor allem Leder-Varianten wieder - und das nahezu in jedem Kleidungsstück. Je mehr Leder, desto modischer. Vor allem die Farben Karamell, Beige und Schwarz sind jetzt angesagt. Model Kaia Gerber (18) setzt zum Beispiel auf ein edles Oversize-Model ganz in Schwarz.

Extravagante Trenchcoats - weg mit dem Klassiker

Trenchcoats sind besonders in der Übergangsphase gefragt, wenn die Temperaturen noch zwischen warm und kalt schwanken. Auch bei den aktuellen Herbsttrends darf der dünne Mantel nicht fehlen, in diesem Jahr sind jedoch mehr die extravaganten Schnitte gefragt. Der beige Klassiker darf diese Saison getrost im Kleiderschrank verbringen.

Oversize statt eng tailliert

Auch eng taillierte Schnitte sind in diesem Jahr out. Wesentlich moderner sind Oversize-Schnitte - sie sind nicht nur wahnsinnig bequem, sie sehen auch viel cooler und lässiger aus. Das beweist zum Beispiel auch Model Amber Valletta (45).

Kleine Stepp-Muster statt große Puffer-Jacken

Mäntel mit kleinen Stepp-Mustern ersetzen jetzt die überdimensionalen Puffer-Jacken und werden von zahlreichen Fashionistas aktuell auf den Straßen gekonnt in Szene gesetzt. Hier kommt es insbesondere auf die Länge an, der sportliche Effekt rückt so in den Hintergrund und die Jacken wirken deutlich schicker.

Hahnentritt löst Karo ab

Wer sich an dem beliebten Karo-Muster satt gesehen hat, darf jetzt zum schwarz-weißen Hahnentritt-Muster greifen. Es sieht nicht nur besonders edel aus, sondern harmoniert auch mit nahezu jedem Look. Ein Mantel mit der schottischen Webtechnik kann sowohl sportlich, als auch elegant kombiniert werden, wie Schauspielerin und Model Cara Delevingne (27) beweist.