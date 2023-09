Im Herbst kehren alle geliebten, kuschligen Lieblingsteile wieder in den Kleiderschrank zurück. Darunter Strickpullover, Mützen, Schals und Boots. Was bei einem Herbst-Outfit nicht fehlen darf? Das sehen Sie hier.

Der Lagenlook ist der Inbegriff eines herbstlichen Outfits. Mehrere Schichten Kleidung sorgen zum einen dafür, dass man nicht friert und zum anderen sehen die verschiedenen Lagen einfach stylisch aus. Ob Cropped Jeans gestylt zum warmen Strickpulli oder Strickkleid kombiniert zu derben Boots, die Styling-Optionen sind vielseitig. Sie haben die Möglichkeit, mit Materialien zu spielen und Farben neu zu kombinieren. Inspiration für herbstliche Looks gibt es hier.

Strick, Strick, Strick

Nichts geht im Herbst besser, als verschiedene Teile aus Strick zu tragen. Ob Strickpullover, Strickkleid oder Strickjacke, es gibt zahlreiche Variationen des beliebten Klassikers. Am besten Sie kombinieren einen Strickpullover zu einer weißen Bluse mit Kragen, so schaffen Sie einen schönen Kontrast.

Weißer Akzent

Klassisch und schick sind weiße Blusen mit Kragen. Als weißer Akzent eignen sich die Blusen wunderbar unter Strickware. Lassen Sie den Kragen einfach oben herausschauen. Gleiches gilt für die Ärmel, unter einem Pullover wirken weiße Blusenärmel verspielt und setzen einen schönen Akzent.

Warme Accessoires

Im Herbst 2023 greifen Sie statt einer Mütze zu einem Hut. Wer Lust hat, etwas zu experimentieren, wird Freude am Hut-Trend haben. Klassische Mützen kommen aber auch nicht aus der Mode und so gehören auch sie zu einem gelungenen Herbst-Outfit. Warme Schals in den Trendfarben des Herbstes ergänzen den Look.

Lange Mäntel

Lange Mäntel sind auch 2023 wieder angesagt. Als Trenchcoat mit Gürtel kann der Trend eine schöne Taille zaubern. Sobald es kälter wird, können Sie den Trench gegen einen langen Daunenmantel eintauschen. Mit Kapuze und Muster dürfen die Mäntel dieses Jahr ruhig auffällig sein.

Derbe Boots

Kühles, nasses Wetter erfordert das passende Schuhwerk. Im Herbst schmücken daher derbe Boots die Füße. Stylische Regenstiefel dürfen an besonders nassen Tagen allerdings auch nicht fehlen und machen ein praktisches Herbst-Outfit komplett.

