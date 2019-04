Zum Oster-Gottesdienst 2019 erschien Herzogin Kate (37) am Ostersonntag in einem babyblauen Ensemble von Alexander McQueen und strahlte mit der Sonne um die Wette. Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass sich die Ehefrau von Prinz William (36) in diesem Outfit in der Öffentlichkeit zeigt. Fast auf den Tag genau vor fünf Jahren trug sie das Ensemble im australischen Sydney. Damals besuchte sie mit William ebenfalls die Ostermesse am Ostersonntag.

Sogar den Kopfschmuck von Jane Taylor London recycelte Kate. Allerdings kombinierte sie 2019 eine graue Clutch und graue Pumps zu ihrem babyblauen Outfit. 2014 setzte sie auf beige Accessoires. Auch bei den Ohrringen variierte sie. 2019 trug sie zudem eine silberne Brosche am Mantel. Die Haare waren 2014 am Hinterkopf zusammengefasst und fielen ihr den Rücken hinunter. 2019 umspielten sie komplett offen ihre Schultern. Das strahlende Lächeln auf den Lippen ist ihr in den letzten fünf Jahren nicht vergangen.