Elegant, aber doch lässiger als sonst kam Herzogin Kate (37) am Montag zur Chelsea Flower Show. Dort hat Prinz Williams (36) Frau zusammen mit Landschaftsarchitekten einen Garten angelegt, mit dem sie Familien einen Platz bieten will, um die Natur zu erkunden und zu genießen. "Back To Nature" heißt das Projekt und das besuchte sie nun zusammen mit einer Gruppe von Schulkindern. Dabei trug die 37-Jährige ein bequemes Outfit, das aus einer weißen, langärmligen Spitzenbluse von M.i.h Jeans und einer hellbraunen Culotte von Massimo Dutti bestand. Dazu hatte die Herzogin einfache weiße Superga-Turnschuhe kombiniert.

Auch Queen Elizabeth II. (93) wird Kate heute noch ihren Abenteuer-Garten präsentieren. Zuvor zeigte sie aber den Schulkindern, was es dort zu erleben gibt. Ab Dienstag darf dann die Öffentlichkeit die Angebote nutzen. Die Kinder von Kate und William, Prinz George (5), Prinzessin Charlotte (4) und Prinz Louis (1), durften den "Back to Nature"-Garten bereits am Wochenende erkunden. Der Kensington Palace veröffentlichte auf Instagram ein Video und Fotos, auf denen die fünf Royals beim Spielen in der Natur zu sehen sind.

Ziel des wilden Waldgartens sei es, den Fokus auf die Effekte, die die Natur auf unser geistiges und körperliches Wohlbefinden habe, hervorzuheben, erklärte Kate zuvor. Herzstück des Gartens sei ein Baumhaus, das aus Kastanienholz gefertigt sei und für alle Generationen einen Ort darstelle, an dem man seine Kreativität und seinen Entdeckergeist austoben könne, so die Herzogin. Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis haben ihrer Mutter in den vergangenen Monaten "geholfen, Moos, Blätter und Zweige zu sammeln, um den Garten zu dekorieren", heißt es zu den Bildern auf Instagram.