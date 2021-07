Am Samstag war es ein grünes Kleid, am Sonntag präsentiert Herzogin Kate in Wimbledon nun ein rosafarbenes Outfit.

Herzogin Kate (39) besucht auch am Sonntag (11. Juli) das Tennisturnier von Wimbledon. Die Ehefrau von Prinz William (39) erschien in einem hellrosa Midikleid, dessen Oberteil mit einer Knopfleiste verziert ist. Mit einem Gürtel betonte Kate zudem ihre schlanke Taille.

Das hochgeschlossene, kurzärmlige Kleid soll umgerechnet etwa 800 Euro kosten und britischen Medienberichten zufolge vom Londoner Label Beulah stammen. Dazu kombinierte die Herzogin von Cambridge nudefarbene Pumps. Unter ihren zu Wellen frisierten Haaren kamen Hängeohrringe zum Vorschein.

Auftritt nach Corona-Isolation

Am Sonntag verfolgt Herzogin Kate in Wimbledon unter anderem das Finale der Herren zwischen Novak Djokovic (34) und Matteo Berrettini (25). Bereits am Samstag besuchte sie das Turnier und zeigte sich in einem grünen Kleid von Emilia Wickstead. Die Tage davor hatte sich die 39-Jährige in Corona-Isolation befunden, nachdem sie offenbar Kontakt mit einer infizierten Person hatte.