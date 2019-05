Bekanntlich recycelt Herzogin Kate (37) gerne ihre Outfits. Bei einem Besuch in Wales gemeinsam mit ihrem Mann Prinz William (36) trug sie dasselbe Outfit wie am Valentinstag 2017: Der rote zweireihige Blazer im Marine-Look von Philosophy di Lorenzo Serafini ließ sie auch am Mittwoch stilvoll aussehen. Dazu kombinierte die Herzogin von Cambridge einen schlichten schwarzen Rollkragenpullover mit langen Ärmeln. Eine enge schwarze Hose und ebenso schwarze Stiefel vervollständigten ihren strahlenden Auftritt.

Ein Outfit kann man mehrmals tragen

Als Accessoire wählte Kate eine kleine schwarze Handtasche. Ihre Haare hatte sie in einem Zopf nach hinten gebunden. Das royale Paar besichtigte bei seinem Besuch in Wales den Küstenwachen- und Rettungshubschrauber-Stützpunkt in Caernarfon. Kate und William lebten einst in Nordwales, nachdem sie 2011 geheiratet hatten. William war in dieser Zeit Hubschrauber-Pilot bei der Luftunterstützten Wasserrettung.

2017 hatte Herzogin Kate im gleichen Outfit den Militärflugplatz der Royal Air Force in Wittering in England besucht. Damals hatte sie ebenfalls einen schwarzen Rollkragenpullover, eine schwarze Hose und schwarze Stiefel getragen. Zusätzlich kombinierte sie damals noch schwarze Handschuhe zu ihrem Look.