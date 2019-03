Wunderschön in lila Seide! Herzogin Kate (37) hat am Dienstag ihre Fans in einem für sie ungewöhnlichen Outfit überrascht. Statt wie üblich ein Etuikleid und einen schicken Mantel zu tragen, hatte sich die 37-Jährige für eine elegante Kombination aus Bluse und weit geschnittener Marlene-Hose entschieden.

Dieser Look war nicht ganz billig

Während die fliederfarbene Seiden-Schluppenbluse aus dem Hause Gucci um die 900 Euro kostet, ist die High-Waist-Hose von Jigsaw für circa 150 Euro zu haben. Die taupefarbene Henkeltasche von Aspinal of London kostet um die 600 Euro.

Stylische Wildleder-Pumps, die perfekt mit der Farbe der Hose harmonierten, und silberfarbene Accessoires wie zum Beispiel schlichte Hängeohrringe ergänzten das Outfit. In diesem teuren Look besuchte die dreifache Mutter am Dienstagmorgen ein Kinderzentrum in London und ließ es sich dort nicht nehmen ausführlich mit den dort anwesenden Kleinkindern zu spielen.