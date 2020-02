Royaler Glanz bei den BAFTAs: Prinz William (37) und seine Ehefrau, Herzogin Kate (38), waren Ehrengäste bei der 73. jährlichen Verleihung der britischen Filmpreise British Academy of Film and Television Arts, die am Sonntag in der Royal Albert Hall in London überreicht wurden. William ist seit Februar 2010 der Präsident der Akademie.

Herzogin Kate war einer der ganz großen Hingucker bei dem Event. Sie erschien in einem weißen Kleid mit goldenen Paillettenapplikationen von Alexander McQueen. Die Gäste waren im Vorfeld der Veranstaltung dazu aufgefordert worden, nur etwas zu tragen, was sie bereits besitzen oder nachhaltig hergestellt wurde. Die dreifache Mutter ging mit gutem Beispiel voran.

Das Kleid hatte Herzogin Kate erstmals bei einem Staatsbankett 2012 in Malaysia getragen. Die 38-Jährige aktualisierte den recycelten Look mit einer Clutch von Anya Hindmarch, "Romy"-Pumps von Jimmy Choo und extravagantem Schmuck von Van Cleef & Arpels.