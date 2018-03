Herzogin Kate (36) weiß sich und ihren kugelrunden Babybauch gekonnt zu kleiden. Während sie in den vergangenen Wochen immer mal wieder zu altbekannter Umstandsmode griff, erstrahlte sie am heutigen Mittwoch in einer bislang noch ungesehenen Robe. Zum Symposium der Royal Society of Medicine in London erschien die royale Dame in einem mintgrünen Mantelkleid der britischen Designerin Jenny Packham.

Das maßgeschneiderte Outfit setzte sich aus einem knielangen Überwurf und einem farblich passenden Unterstoff zusammen. Besonderes Highlight: die ebenfalls mintfarbene Schleife am Kragen des Mantels. Zu ihrem frühlingshaften Look kombinierte Kate Wildleder-Stilettos in einem eleganten Nude-Ton. Laut der britischen "Daily Mail" soll dies ihr vorerst vorletzter öffentlicher Auftritt gewesen sein. Morgen nehme sie demnach mit Ehemann Prinz William (36) die letzte gemeinsame Commonwealth-Verpflichtung wahr, ehe sie sich auf die Geburt ihres dritten Kindes konzentriere.