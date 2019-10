Für ihren ersten öffentlichen Auftritt nach dem aufsehenerregenden Interview wählte Herzogin Meghan (38) ein besonders auffallendes Outfit. Das lila Midi-Kleid (Babaton By Aritzia "Maxwell"), in dem sie am Dienstag im Rahmen der Eröffnungszeremonie des "One Young World"-Gipfels vor 2000 junge Führungskräfte aus über 190 Ländern trat, ist nicht neu. Sie hatte es schon einmal bei einer Veranstaltung im Januar getragen; damals war sie noch mit Baby Archie (5 Monate) schwanger.

Diesmal kombinierte sie dunkelblaue Pumps dazu. Auffallend war auch ihr Styling für den Termin in der Londoner Royal Albert Hall. Denn sie hatte das lange dunkle Haar zu Beach Waves mit Mittelscheitel frisiert. Britische Medien interpretieren es als "schützenden Vorhang".

Wie auf einem Video von dem Event zu sehen ist, das auf dem Instagram-Account von Herzogin Meghan und ihrem Ehemann, Prinz Harry (35), geteilt wurde, scheint die gebürtige US-Amerikanerin und frühere Schauspielerin den Auftritt im Rampenlicht allerdings genossen zu haben.

Am Wochenende war die ITV-Doku "Harry & Meghan: An African Journey" ("Harry und Meghan: Eine afrikanische Reise") ausgestrahlt worden. Unter anderem erklärten Meghan und Harry in einem Interview mit dem Journalisten Tom Bradby (52), wie schwer sie es mit der britischen Boulevardpresse haben.