Zuletzt ist die schwangere Herzogin Meghan (37) in eher gedeckten Farben in der Öffentlichkeit aufgetreten. Ein schwarzes Ensemble, einen grauen Mantel oder ein weinrotes Kleid gab es zum Beispiel in jüngster Vergangenheit zu bestaunen. Doch beim ersten öffentlichen Auftritt mit Ehemann Prinz Harry (34) im Jahr 2019 hat die Herzogin von Sussex mal wieder alle überrascht. In Birkenhead in der Grafschaft Merseyside im Nordwesten Englands ist sie in einem eleganten Colour-Blocking-Outfit aufgetaucht!

Zu ihrem farbenfrohen Ensemble zählt ein enganliegendes, langärmeliges Kleid in Lila von Babaton by Aritzia, das ihren Babybauch perfekt in Szene setzt. Der Beinschlitz reicht bis etwas über das Knie. Darüber trägt sie einen knallroten Mantel von Sentaler sowie dazu farblich passende High Heels. Die schicke braune Tasche stammt von Gabriela Hearst. Außerdem sind ihre Haare wieder zu ihrem Markenzeichen zusammengebunden: dem Messy Bun. Ihr schönstes Accessoire ist jedoch das strahlende Lächeln auf ihren Lippen.