Mit diesem Auftritt hat Herzogin Meghan (37) für viele überraschte Gesichter gesorgt: Prinz Harrys (34) Ehefrau erschien bei den British Fashion Awards am Montagabend und überreichte ihrer Hochzeitskleid-Designerin, Clare Waight Keller (48) von Givenchy, in der Royal Albert Hall eine Auszeichnung. Die schwarze One-Shoulder-Abendrobe aus Samt, die die inzwischen sichtlich schwangere Herzogin dabei trug, soll ebenfalls von Givenchy stammen.

Ihre Haare hatte sie nach hinten zu einem Dutt frisiert. Goldene Ohrringe, Armreifen und Stilettos rundeten den royalen Look ab. Passend zum Kleid waren Meghans Nägel zudem dunkel lackiert - obwohl die Frauen der königlichen Familie offiziell nur kaum sichtbaren Nude-Ton tragen sollten.

"Ich kann ihr nicht genug danken"

Clare Waight Keller gewann den prestigeträchtigen Preis "British Womenswear Designer of the Year" und dankte Medienberichten zufolge Herzogin Meghan: "Diese Frau ist so wundervoll. Ich habe Meghan ganz persönlich kennengelernt. Dass mir jemand wie sie bei einem so persönlichen Moment in ihrem Leben vertraut... Ich kann ihr nicht genug danken, weil es der schönste Moment war."

Auch Herzogin Meghan richtete einige Worte an das Publikum, in dem Stars wie Cindy Crawford, Penélope Cruz, Kate Moss, Victoria Beckham, Rita Ora, Vivienne Westwood oder Kendall Jenner saßen: "Es ist so eine Freude, hier zu sein, um in meiner neuen Heimat Großbritannien die britische Mode und britische Designer zu feiern."