Eigentlich soll sich bei "Trooping the Colour", der alljährlichen Militärparade in Großbritannien, alles um Queen Elizabeth II. (92) und ihren bereits zurückliegenden Geburtstag drehen. Doch eine Dame stahl der Monarchin, die sich zur Feier des Tages in hellem Blau zeigte, dann doch ein wenig die Show: Neu-Royal Herzogin Meghan (36). Sie begeisterte die Zuschauer in Blassrosa.

Damit fällt sie aus der Reihe

Nicht nur die Queen wählte für ihren Auftritt die Farbe Blau. Auch Herzogin Kate (36) und Herzogin Camilla (70), die sich gemeinsam eine Kutsche teilten, waren in den zarten Himmelstönen gekleidet. Herzogin Meghan, die an der Seite von Prinz Harry (33) die Parade verfolgte, fiel also in ihrer rosafarbenen Robe der venezolanisch-amerikanischen Modedesignerin Carolina Herrera (79) auf. Nicht zuletzt, da die Schultern der ehemaligen "Suits"-Darstellerin durch einen raffinierten Carmen-Ausschnitt freilagen.

Für einen weiteren Hingucker sorgte die seitliche Knopfleiste der blassrosanen Robe. Dazu kombinierte die frischvermählte Royal-Dame, wie es sich für Mitglieder der Königsfamilie nun einmal gehört, einen farblich passenden Hut des irischen Haute-Couture-Schöpfers Philip Treacy (51). Eher ungewöhnlich war hingegen, dass sie ihre Haare darunter offen trug - nämlich in großen, glänzenden Wellen.