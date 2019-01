Wenn Herzogin Kate (37) und Herzogin Meghan (37) einen öffentlichen Termin wahrnehmen, geht es immer auch um ihre Outfits. Nachdem die schwangere Ehefrau von Prinz Harry (34) am Montag mit einer knalligen Mantel-Kleid-Pumps-Kombination in Rot-Lila-Rot von sich reden machte, präsentierte sich die Ehefrau von Prinz William (36) nur einen Tag später in einer sportlich-legeren Jacke-Hose-Kombi in Graugrün mit klobigen dunkelbraunen Schnür-Boots dazu.

Der Grund für dieses höchst unterschiedliche Styling liegt aber nicht etwa in einer indirekten Antwort als mögliches Fashion-Statement. Vielmehr kleideten sich beide Damen dem Anlass des Termins entsprechend. Während Kate am heutigen Dienstag den Gemeinschaftsgarten King Henry's Walk Garden in Islington, London, besuchte, statteten Meghan und Harry der nordwestenglischen Hafenstadt Birkenhead in der Grafschaft Merseyside am Montag einen offiziellen Besuch ab.