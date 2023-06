Tankini, Monokini oder Mankini. Schon die vielfältigen Namen zeigen die Wandelbarkeit des Bademoden-Zweiteilers. 2023 liegen sogenannte High Waist Bikinis im Trend. Das steckt dahinter.

Kennen Sie das Bikini-Atoll im Pazifischen Ozean? Den dazugehörigen 23 Inseln hat der Bikini seinen Namen zu verdanken. Als Schauplatz einiger Kernwaffentests der USA in den 1940er und 1950er-Jahren dienten sie als Inspiration für den Zweiteiler. Klassisch besteht der Bikini aus einem Oberteil und einer Hose. Wenn es um den Modetrend 2023 — den High Waist Bikini geht — sitzt das Bikinihöschen nicht auf der Hüfte, sondern höher auf der Taille (das Wort "Waist" stammt aus dem Englischen und bedeutet Taille). Welche Modelle dieses Jahr im Trend liegen und warum man weiß, dass der Bikini schon im alten Rom getragen wurde, lesen Sie hier.

Unifarbene High Waist Bikinis

Der Bikini ist kein Modetrend der früheren Vergangenheit, denn schon im alten Griechenland und im alten Rom trugen Frauen bereits bauchfreie Oberteile und Hosen für sportliche Aktivitäten. Das zeigen Mosaiken, die in der "Villa Romana Del Casale" auf Sizilien gefunden wurden. Im Laufe der Zeit hat sich der Zweiteiler weiterentwickelt. So gibt es in Sachen Schnitt, Farbe und Form eine große Auswahl verschiedener Modelle. Unifarbene, also einfarbige Bikinis, sind schlicht und lassen sich ideal mit verschiedenen Oberteilen kombinieren.

High Waist Bikini mit Blumenprint

Obwohl im alten Griechenland und alten Rom bereits luftige Zweiteiler getragen wurden, galt der Bikini lange Zeit als sittenwidrig. Sogar im berüchtigten Hollywood gab es ab 1934 ein strenges Regelwerk, den "Hays Code", der unter anderem das Zeigen des Bauchnabels im Film verbot. Erst 1968 wurde das Regelwerk abgeschafft. Hollywood machte den Anfang und der Bikini entwickelte sich im Laufe der Zeit zum Must-have am Badesee oder Strand. Im Sommer 2023 dürfen es High Waist Bikinis mit floralem Print sein. Das verspielte Muster passt perfekt zum sonnigen Wetter und wirkt fröhlich.

High Waist Bikini mit Muster

Florale Muster sind eine Option, es gibt aber noch mehr Auswahl. High Waist Bikinis gibt es mit Streifen, Punkten oder Animalprints. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Bei Mustern gilt: Wer mutig ist, wagt den Mustermix. Wer es zurückhaltender mag, wählt entweder Bikini-Oberteil oder Hose mit Muster und kombiniert unifarbene Teile Modelle dazu.

