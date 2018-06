Hilaria Baldwins Entschlossenheit, während ihrer Schwangerschaft ständig aktiv zu bleiben, hat sich offensichtlich ausgezahlt. Das zeigt die Frau von Schauspieler Alec Baldwin (60, "Auf Messers Schneide") mit beeindruckenden Fotos auf Instagram. Eines zeigt sie im neunten Schwangerschaftsmonat mit riesiger Babykugel, das andere keine zwei Wochen nach der Geburt von Sohn Romeo (17. Mai 2018). Kaum zu glauben, wie schlank Hilaria schon wieder ist.

Zu den Vorher-Nachher-Bildern schreibt sie: "Jeder Körper ist anders, aber ich glaube daran, so aktiv wie möglich zu bleiben. Es gab so viele Momente in dieser Schwangerschaft, in denen ich kein Workout machen wollte." Sie habe sich selbst aufraffen müssen, um wenigstens ein bisschen was zu machen. Aber am Ende habe ihr ihre eigene Konsequenz geholfen, "weil der Körper braucht Aufmerksamkeit und will bewegt werden. Das ist so wichtig für deinen Kreislauf, deine Gesundheit, dein Glück und deine Kraft."

Wie sie weiter mitteilt, hat sie am Mittwoch wieder mit dem Training begonnen. "Langsam und ruhig. Nichts Verrücktes", merkt sie an. "Jede Geburt ist anders und dein Arzt kann dich beraten, wann du beginnen kannst. Wenn du kannst, habe Geduld mit deinem Körper. Du hast so viel durchgemacht und etwas so Kostbares geschaffen. Wisse, dass du Tag für Tag, Bewegung für Bewegung, deine Kraft zurückgewinnen und dich erstaunlich fühlen wirst", lauten die Tipps von Hilaria.

Neben Baby Romeo ist Hilaria noch Mutter von drei weiteren Kindern. Gemeinsam mit Alec Baldwin hat sie die 4-jährige Carmen, den 2-jährigen Rafael und den 1-jährigen Leonardo. Letzten Monat verglich Hilaria ihre vier Schwangerschaften mit alten Babybauch-Fotos auf Instagram und erklärte dabei, dass sie das Gefühl hatte, bei der letzten Schwangerschaft den größten Babybauch gehabt zu haben.