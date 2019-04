Was für ein süßer Auftritt! Im Rahmen des Tribeca Film Festivals in New York besuchte Hilary Duff (31, "Lizzie McGuire") die Premiere ihrer Serie "Younger" und überzeugte dabei in einem frühlingshaften Mini-Kleid. Während das florale Muster für einen mädchenhaften Look sorgte, verlieh der seidige Glanz des Materials dem Outfit die nötige Portion Eleganz. Die Trompetenärmel in Oversize-Form sorgten zudem für einen weiteren Hingucker-Moment.

Ihre blonden, langen Haare trug die zweifache Mutter offen. Als Accessoires hatte sie große goldene Creolen gewählt. Im Gegensatz zu ihrem auffälligen Kleid hatte Duff sich für schlichte Pumps in einem Nude-Ton mit schwarzer Spitze entschieden. Ihr Make-up sorgte in zurückhaltenden Nuancen für ein frisches Aussehen.